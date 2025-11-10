2ª temporada de The Assassin é confirmada após sucesso no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Amazon Prime Video deu início aos preparativos para a segunda temporada de The Assassin, segundo informações do Deadline. O anúncio ocorre depois que o drama, lançado em 2025, se tornou a série mais assistida do serviço de streaming no Reino Unido. Embora o contrato oficial ainda não tenha sido assinado, fontes indicam que o desenvolvimento da nova temporada já começou nos bastidores.

Criada pelos irmãos Harry e Jack Williams, conhecidos por trabalhos como Fleabag e The Tourist, a série acompanha a história do filho de uma matadora de aluguel, interpretado por Freddie Highmore, que reencontra a mãe após anos de afastamento e busca descobrir mais sobre seu passado. A produção mistura ação, suspense e drama familiar, conquistando rapidamente o público e a crítica.

No elenco, Keeley Hawes interpreta a mãe de Highmore, trazendo complexidade e intensidade ao papel central. O time de coadjuvantes conta com nomes de destaque, como Gina Gershon, Jack Davenport e Richard Dormer, fortalecendo a narrativa e a presença da série no catálogo internacional.

Com o sucesso da primeira temporada, a expectativa é grande para o retorno da trama, que promete aprofundar os mistérios e relações familiares, mantendo o tom sombrio e intrigante que tornou The Assassin uma das produções mais assistidas do Prime Video em 2025.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br