fechar
Observatório da Tv | Notícia

Dos games para o streaming: conheça 5 séries inspiradas em jogos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 20:21
Dos games para o streaming: conheça 5 séries inspiradas em jogos
Dos games para o streaming: conheça 5 séries inspiradas em jogos - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Os jogos de videogames são conhecidos por suas histórias imersivas, personagens cativantes e mundos ricos em detalhes. Com tanto potencial narrativo, não é surpresa que muitos desses universos tenham sido adaptados para as séries de streaming. Veja a seguir 5 produções que trouxeram a emoção dos games para as telas.

1. The Last of Us

Em um futuro pós-apocalíptico, Joel precisa escoltar Ellie, uma jovem imune a uma infecção devastadora, através de um mundo repleto de perigos. A série da HBO Max se destacou ao retratar com fidelidade o drama e a intensidade do jogo, com atuações marcantes de Pedro Pascal e Bella Ramsey. Episódios como o de Bill e Frank ampliaram o universo emocional da narrativa. A segunda temporada está programada para abril de 2025.

2. Fallout

O mundo de Fallout é marcado por um cenário desolado após uma guerra nuclear. Sobreviventes emergem de abrigos subterrâneos para enfrentar um deserto hostil e radioativo. A adaptação do Prime Video acompanha Lucy, Maximus e The Ghoul, cada um com uma jornada distinta em busca de sobrevivência. A série conquistou o público com uma trama tensa e cheia de dilemas morais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Arcane

Baseada no universo de League of Legends, Arcane mergulha nas tensões entre Piltover e Zaun, destacando as histórias de Jinx e Vi. Com uma animação impressionante e uma narrativa profunda, a série foi um sucesso na Netflix, agradando tanto jogadores quanto quem nunca havia explorado o mundo de LoL.

4. The Witcher

Geralt de Rívia é um caçador de monstros que enfrenta criaturas perigosas enquanto lida com intrigas políticas e morais. A série da Netflix, protagonizada por Henry Cavill, trouxe cenas icônicas e um aprofundamento no universo dos jogos. Com três temporadas lançadas e uma quarta a caminho, a história do bruxão continua a atrair fãs.

5. Twisted Metal

No mundo caótico de Twisted Metal, batalhas violentas entre carros armados são rotina. A série da HBO Max acompanha John Doe em uma missão arriscada através de um Estados Unidos devastado. Repleto de ação e humor, o enredo promete novas reviravoltas com a segunda temporada prevista para o segundo semestre de 2025.

Essas séries mostram que os jogos de videogame têm histórias poderosas o suficiente para encantar audiências no streaming, oferecendo experiências intensas e memoráveis.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

4 séries onde os vilões se rendem ao amor que você precisa assistir
séries

4 séries onde os vilões se rendem ao amor que você precisa assistir
Quando o público manda no roteiro: séries que mudaram por pressão dos fãs
entretenimento

Quando o público manda no roteiro: séries que mudaram por pressão dos fãs

Compartilhe

Tags