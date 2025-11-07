Ticiane Pinheiro resolve não se arriscar e renova contrato com a Record
Clique aqui e escute a matéria
Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, resolveu renovar seu contrato com a Record. Existia uma expectativa de que a loira deixasse a emissora paulista após o marido dela, o jornalista César Tralli, ser efetivado na bancada do Jornal Nacional. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a apresentadora vai renovar com a Record por mais três anos. Ou seja, ela permanecerá na emissora até o final de 2028. Em breve, a esposa de Tralli deve formalizar o acordo.
A Record promete valorizar mais Ticiane nos próximos anos na emissora. Ela vai permanecer no matinal do Hoje em Dia, mas terá uma grande participação em merchandising e ações comerciais na atração. Ela também vai ganhar um novo programa por temporadas na emissora. Contudo, sobre esse projeto não existem maiores detalhes.
Ticiane Pinheiro está na Record desde 2005. Ela chegou a fazer participação em novela da emissora, mas se firmou mesmo como apresentadora.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br