HBO Max aposta em novo modelo de dramas inspirado em The Pitt e já tem dois projetos em andamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A HBO Max está preparando uma nova fase em sua programação de dramas, e vem apostando em um modelo de produção inspirado em The Pitt: com temporadas de mais de 15 episódios, orçamento reduzido e lançamentos anuais. A estratégia, segundo o portal Deadline, busca combinar consistência, ritmo de produção e histórias intensas para o público que adora maratonar séries.

Os dois primeiros projetos nesse formato já estão em andamento. O primeiro é American Blue, criado pelo ex-showrunner de Supernatural, Jeremy Carver. A trama acompanha Brian “Milk” Milkovich, um policial que retorna à sua cidade natal, Joliet, em Illinois, para tentar reformar uma força policial problemática enquanto enfrenta seus próprios fantasmas do passado.

O segundo título é How To Survive Without Me, desenvolvido por Greg Berlanti, Bash Doran (Life After Life) e Robbie Rogers (Fellow Travelers). A série mergulha em um drama familiar centrado em um grupo de irmãos adultos e no pai deles, explorando temas como amor, perda e reconciliação em meio à vida caótica de Los Angeles.

Além dessas produções, outros projetos estão em desenvolvimento dentro do mesmo formato, incluindo dramas jurídicos e narrativas processuais que prometem misturar mistério, emoção e realismo contemporâneo.

Com essa nova estratégia, o HBO Max busca equilibrar qualidade narrativa e agilidade de entrega, oferecendo aos fãs de séries dramáticas histórias densas e envolventes, mas com um ritmo de lançamento muito mais frequente.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br