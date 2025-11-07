HBO Max aposta em novo modelo de dramas inspirado em The Pitt e já tem dois projetos em andamento
A HBO Max está preparando uma nova fase em sua programação de dramas, e vem apostando em um modelo de produção inspirado em The Pitt: com temporadas de mais de 15 episódios, orçamento reduzido e lançamentos anuais. A estratégia, segundo o portal Deadline, busca combinar consistência, ritmo de produção e histórias intensas para o público que adora maratonar séries.
Os dois primeiros projetos nesse formato já estão em andamento. O primeiro é American Blue, criado pelo ex-showrunner de Supernatural, Jeremy Carver. A trama acompanha Brian “Milk” Milkovich, um policial que retorna à sua cidade natal, Joliet, em Illinois, para tentar reformar uma força policial problemática enquanto enfrenta seus próprios fantasmas do passado.
O segundo título é How To Survive Without Me, desenvolvido por Greg Berlanti, Bash Doran (Life After Life) e Robbie Rogers (Fellow Travelers). A série mergulha em um drama familiar centrado em um grupo de irmãos adultos e no pai deles, explorando temas como amor, perda e reconciliação em meio à vida caótica de Los Angeles.
Além dessas produções, outros projetos estão em desenvolvimento dentro do mesmo formato, incluindo dramas jurídicos e narrativas processuais que prometem misturar mistério, emoção e realismo contemporâneo.
Com essa nova estratégia, o HBO Max busca equilibrar qualidade narrativa e agilidade de entrega, oferecendo aos fãs de séries dramáticas histórias densas e envolventes, mas com um ritmo de lançamento muito mais frequente.
