Dos games para o streaming: conheça 5 séries inspiradas em jogos

Os jogos de videogames são conhecidos por suas histórias imersivas, personagens cativantes e mundos ricos em detalhes. Com tanto potencial narrativo, não é surpresa que muitos desses universos tenham sido adaptados para as séries de streaming. Veja a seguir 5 produções que trouxeram a emoção dos games para as telas.

1. The Last of Us

Em um futuro pós-apocalíptico, Joel precisa escoltar Ellie, uma jovem imune a uma infecção devastadora, através de um mundo repleto de perigos. A série da HBO Max se destacou ao retratar com fidelidade o drama e a intensidade do jogo, com atuações marcantes de Pedro Pascal e Bella Ramsey. Episódios como o de Bill e Frank ampliaram o universo emocional da narrativa. A segunda temporada está programada para abril de 2025.