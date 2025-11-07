Com medo de novela inédita, Globo pede sequência de Avenida Brasil para autor
A Globo está empolgada para, em 2027, colocar no ar a sequência de Avenida Brasil, novela icônica de João Emanuel Carneiro, que parou o país em 2012. A informação é da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.
João Emanuel Carneiro estava apostando suas fichas em uma outra novela inédita, inclusive com a direção de Ricardo Waddington, para voltar ao horário nobre em grande estilo, após o fiasco de Mania de Você. Contudo, o autor se empolgou com a possibilidade da continuação, mas não esconde alguns receios do que isso pode provocar.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora carioca ainda vai sentar para conversar com Adriana Esteves sobre a possibilidade. Após o fim de Mania de Você, a atriz deixou claro que iria dar um tempo em novelas. Murilo Benício se encontra atualmente em Três Graças, trama de Aguinaldo Silva. Se não aceitar outro projeto, pode integrar o elenco.
A Globo prefere se apoiar na continuidade de grandes sucessos e dá uma pausa em remakes, que têm gerado críticas no público. Procurada, a emissora afirmou que a grade de 2027 ainda segue indefinida.
