Tati Machado passa a ser agenciada pela Globo
Tati Machado, apresentadora, é a mais nova agenciada pela Globo. Ela entrou no time da ViU, responsável por fechar negócios para algumas estrelas da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
“Eu e a ViU já havíamos trabalhado juntos em algumas ações anteriormente e nessa reta final de ano, fechamos nossa parceria para valer. Estamos alinhados com nossos propósitos e cheios de expectativas, especialmente por eu ser um talento que transita entre a TV e o digital, dando muita chance de trabalhos com cocriação, em multiplataformas. Estou muito feliz e o que posso adiantar é que já começou! Tem coisa boa vindo aí!”, disse.
No elenco da ViU tem nomes de peso, como Maria Beltrão, Serginho Groisman, Tadeu Scmidt, Patrícia Poeta, Eliana, Gil do Vigor, Humberto Morais, Jonathan Azevedo e outros.
Tati Machado acumula mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela chamou atenção ao substituir Ana Maria Braga nas férias dela, ao lado de Gil do Vigor.
