Skeleton Crew vai ter 2ª temporada? Criadores da série se manifestam

A série Skeleton Crew, ambientada no universo de Star Wars e lançada no Disney+, estreou com grande expectativa, mas não conseguiu impressionar em termos de audiência. De acordo com os dados da Nielsen, os dois primeiros episódios da produção acumularam menos de 382 milhões de minutos assistidos durante a semana de estreia, um número inferior ao de outras produções da franquia, como The Acolyte (488 milhões) e bem abaixo de sucessos como O Mandaloriano e Obi-Wan Kenobi, que ultrapassaram os 800 milhões de minutos. Apesar de receber boas críticas por seu tom aventuresco, a trama – que segue um grupo de crianças perdidas em uma galáxia perigosa – não conseguiu cativar o público como era esperado.

Chris Ford, co-criador da série, explicou que, embora Skeleton Crew tenha protagonistas jovens, foi pensada para atrair espectadores de todas as idades, com inspirações em clássicos como Os Goonies e E.T. – O Extraterrestre. Mesmo com a recepção mais morna, a série ainda promete reviravoltas, com os episódios finais prometendo tensão e envolvimento, segundo a atriz Kyriana Kratter. Jon Favreau, diretor de O Mandaloriano, destacou que Skeleton Crew se passa no mesmo período das outras produções da franquia, como Ahsoka e O Livro de Boba Fett, e que há possibilidade de crossovers no futuro, o que pode expandir as possibilidades narrativas da série.

O criador Jon Watts mencionou que tem planos para uma segunda temporada, embora o futuro da série ainda seja incerto devido à audiência inicial. O elenco conta com nomes como Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith e Ryan Kiera Armstrong, e a direção ficou a cargo de profissionais renomados, como Bryce Dallas Howard e os diretores de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Na história, quatro crianças descobrem um mistério em seu planeta natal e embarcam em uma jornada perigosa por uma galáxia desconhecida, enfrentando aliados e inimigos ao longo do caminho, sempre em busca de um retorno para casa.

Resta saber se Skeleton Crew conseguirá superar as expectativas e garantir uma continuidade, mas, por enquanto, os fãs de Star Wars podem assistir à série no Disney+ e decidir por si mesmos se ela tem um futuro promissor no universo da franquia.