Com tatuagem à mostra, Cauã Reymond surge em série criada por ele para o Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond, ator, mostrou o seu novo visual para a série Jogada de Risco, idealizada por ele, para o Globoplay. O global vai dirigir algumas cenas e também integrar a história.

Na série, Reymond será o ex-jogador Mauricio, que tenta enveredar para o campo dos negócios como ser agente no mercado valiosíssimo da bola. Além de precisar lidar com uma relação de altos e baixos com o seu pai (Marcos Frota), o empresário tem que lidar com a frustração de nunca ter sido um atleta relevante em campo.

No elenco, tem Ricardo Teodoro, que recentemente fez o Olavinho em Vale Tudo. Ele interpreta mais um malandro na série, metido com agiotagem. Letícia Colin, que pode protagonizar a nova novela do Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, fará uma cafetina. Juan Paiva, atualmente em Dona de Mim, também se encontra no elenco.

Bruna Griphao, que teve uma passagem polêmica no BBB 23, também está no elenco. O roteiro da série é de Thiago Dottori e a direção é de Bruno Safadi.

Cauã Reymond. Foto: Globo/Fábio Rocha

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br