Com tatuagem à mostra, Cauã Reymond surge em série criada por ele para o Globoplay
Cauã Reymond, ator, mostrou o seu novo visual para a série Jogada de Risco, idealizada por ele, para o Globoplay. O global vai dirigir algumas cenas e também integrar a história.
Na série, Reymond será o ex-jogador Mauricio, que tenta enveredar para o campo dos negócios como ser agente no mercado valiosíssimo da bola. Além de precisar lidar com uma relação de altos e baixos com o seu pai (Marcos Frota), o empresário tem que lidar com a frustração de nunca ter sido um atleta relevante em campo.
No elenco, tem Ricardo Teodoro, que recentemente fez o Olavinho em Vale Tudo. Ele interpreta mais um malandro na série, metido com agiotagem. Letícia Colin, que pode protagonizar a nova novela do Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, fará uma cafetina. Juan Paiva, atualmente em Dona de Mim, também se encontra no elenco.
Bruna Griphao, que teve uma passagem polêmica no BBB 23, também está no elenco. O roteiro da série é de Thiago Dottori e a direção é de Bruno Safadi.
