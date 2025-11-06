Band não enjoa do MasterChef e confirma nova temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band confirmou uma nova temporada do reality culinário MasterChef para 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, chegou a ser ventilado transmitir o reality de segunda a sexta, mas a Band logo descartou a possibilidade. Já nas próximas semanas, começam as inscrições para a versão dos amadores. A emissora do Morumbi ainda avalia a versão do programa com celebridades. Tudo vai depender da audiência.

Na versão celebridades deste ano, nomes como Márcia Goldschmidt, o influencer John Drops, a cantora Gilmelândia e a jornalista Rachel Sheherazade estão no elenco. É a forma que a emissora encontrou para ainda deixar atrativo o programa.

Em relação à audiência, o MasterChef acumula algo em torno de 2 pontos na Grande São Paulo. Não chega aos pés da fase áurea da atração, mas para os atuais padrões da Band é muito bom.

