Taís Araújo denuncia Manuela Dias após rumo esquisito de personagem em Vale Tudo

Taís Araújo, que viveu a Raquel no remake de Vale Tudo, denunciou a autora da trama, Manuela Dias, ao compliance da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O motivo? Os rumos estranhos que a sua personagem tomou na metade da trama, como voltar a vender sanduíche na praia, após ter se tornado uma empresária. Taís chegou a desabafar sobre o assunto em uma polêmica entrevista à Quem. “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi e também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, disparou na época.

Segundo a coluna Outro Canal, Taís alegou que estaria sendo pressionada pelo movimento negro a ter um posicionamento com a personagem, algo que foi de conhecimento de Manuela Dias, porém, ambas não entraram em um consenso. Sem saída, a esposa de Lázaro Ramos resolveu levar o caso ao compliance da emissora.

Manuela Dias também fez denúncia contra Taís. A autora do remake alegou que a atriz quebrou um código de ética da empresa, ao expor seu descontentamento.

