Sardinha em Vale Tudo, Lucas Leto vira apresentador na Globo

Lucas Leto, que viveu o Sardinha no remake de Vale Tudo, agora vai virar apresentador da Globo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O global será um dos apresentadores do festival de música Afropunk, que acontece em Salvador neste final de semana. O evento celebra a cultura negra em todas as suas formas e estilos.

No festival, terá shows de Liniker, Péricles, Coco Jones, BK, Nubia, Buda e vários outros. Na TV aberta, a Globo vai passar os melhores momentos do sábado (8) e domingo (9), dias do evento. Kenya Sade também fará parte da transmissão com Lucas. Ao vivo, somente no Multishow e canal Bis.

A escolha de Lucas Leto para apresentar o Afropunk não foi à toa. Além de ser de Salvador, o ator chamou atenção no remake de Vale Tudo como o fofoqueiro Sardinha. Recentemente, ele participou do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

