No comando do novo Viva a Noite, Luis Ricardo já mostrava frustração por falta de programa
Luis Ricardo, que gravou recentemente a nova versão do icônico programa Viva a Noite, no SBT, que estreia dia 14, já tinha mostrado uma certa frustração por não ter seu próprio programa na emissora de Silvio Santos.
Em sua biografia, em várias passagens, o apresentador tenta apresentar fatos do que pode ter atrapalhado o seu sonho. “Talvez não tenha manifestado esse sonho antigo com todas as letras (e atitudes), da maneira que deveria. Dessa vez, entretanto, deixou claro à diretoria que está à disposição e que a rede pode contar com ele para o que der e vier, como sempre“, disse.
Em outro trecho, Luis Ricardo revela que conversou com Daniela Beyruti sobre a sua situação no SBT. “Ela perguntou se tinha algo que me deixava triste. Pude sentir que ela é muito humana e se preocupa de verdade com o profissional”, confessou.
“Não só a Daniela, mas também todas as filhas do Silvio Santos que estão na empresa sabem separar o joio do trigo. Elas se informaram, passaram por diversos estágios a pedido do próprio pai para compreender a empresa, amadureceram. Essa humildade vai fazer a diferença”, pontuou.
