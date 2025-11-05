Ex-global, Pablo Morais se enfurece com Agatha Moreira por suposto boicote em Mania de Você
Pablo Morais, ator e modelo, fez uma live no Tik Tok, na última terça-feira (4), e mostrou sua revolta contra Agatha Moreira. O artista relembrou que deixou de ser protagonista da novela Mania de Você, no horário nobre da Globo, por conta dela. O mocinho acabou caindo no colo de Nicolas Prattes.
“Ninguém fala isso, ninguém está nem aí para isso. Eu estou falando da Agatha Moreira, que mentiu dentro da Globo, e a Globo me tirou da novela Mania de Você, colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão, e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso“, desabafou.
Em outro trecho, Pablo fez ameaças quando retornar ao Brasil. Ele disse, inclusive, que vai processar a atriz. “Estou aqui falando isso porque vou voltar para o Brasil, vou acessar advogada, Justiça, Leo Dias, vou fazer um ‘escaralhaço’ e a galera vai entender”, se revoltou.
De fato, chegou a ser noticiado na coluna Play, do jornal O Globo, que Pablo Morais teria papel de destaque em Mania de Você. Ele chegou a agradecer pela oportunidade. “Estou muito feliz com esta oportunidade. Estou morando em Nova York há dois anos, onde pude estudar interpretação na escola Stella Adler e entender mais sobre o todo do meu ofício”, disse na ocasião. O ator chegou a ter um romance com Agatha Moreira nos anos 2010, quando ambos estavam investindo na carreira de modelos.
