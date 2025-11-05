Ex-global, Pablo Morais se enfurece com Agatha Moreira por suposto boicote em Mania de Você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pablo Morais, ator e modelo, fez uma live no Tik Tok, na última terça-feira (4), e mostrou sua revolta contra Agatha Moreira. O artista relembrou que deixou de ser protagonista da novela Mania de Você, no horário nobre da Globo, por conta dela. O mocinho acabou caindo no colo de Nicolas Prattes.

“Ninguém fala isso, ninguém está nem aí para isso. Eu estou falando da Agatha Moreira, que mentiu dentro da Globo, e a Globo me tirou da novela Mania de Você, colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão, e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso“, desabafou.

Em outro trecho, Pablo fez ameaças quando retornar ao Brasil. Ele disse, inclusive, que vai processar a atriz. “Estou aqui falando isso porque vou voltar para o Brasil, vou acessar advogada, Justiça, Leo Dias, vou fazer um ‘escaralhaço’ e a galera vai entender”, se revoltou.

De fato, chegou a ser noticiado na coluna Play, do jornal O Globo, que Pablo Morais teria papel de destaque em Mania de Você. Ele chegou a agradecer pela oportunidade. “Estou muito feliz com esta oportunidade. Estou morando em Nova York há dois anos, onde pude estudar interpretação na escola Stella Adler e entender mais sobre o todo do meu ofício”, disse na ocasião. O ator chegou a ter um romance com Agatha Moreira nos anos 2010, quando ambos estavam investindo na carreira de modelos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br