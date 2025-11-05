2ª temporada de Ransom Canyon ganha reforço no elenco com ator de Shameless e promete reviravoltas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A segunda temporada de Ransom Canyon promete ainda mais drama e conflitos familiares. A Netflix anunciou que Steve Howey, conhecido por seu papel em Shameless, fará uma participação especial nos novos episódios da série. O ator viverá Levi, meio-irmão do protagonista Staten, interpretado por Josh Duhamel.

Levi chega à trama para abalar o equilíbrio da família, trazendo segredos e rivalidades que prometem mexer com o passado do rancho. O personagem será recorrente ao longo da temporada, que também contará com o retorno de Brett Cullen como o senador Sam, pai de Staten. Já Andrew Liner e Eoin Macken, intérpretes de Reid e Davis, não participarão dos novos episódios.

Além de Duhamel, o elenco principal segue formado por Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher, Marianly Tejada e Casey W. Johnson. Entre os nomes recorrentes estão Patricia Clarkson, Ben Robson, Tatanka Means, Jennifer Ens e Philip Winchester.

As gravações da nova temporada acontecem nos estúdios da Netflix em Albuquerque, no Novo México, e a estreia está prevista para o outono de 2026.