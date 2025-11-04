Romance inesperado de A Vida É Agora no Prime Video
Disponível no catálogo da Prime Video, A Vida É Agora (título original Time Is Up), dirigido por Elisa Amoruso, apresenta a história de Vivien, uma estudante de física altamente talentosa e focada em uma trajetória acadêmica rigorosa, interpretada por Bella Thorne. Em paralelo, Roy, papel de Benjamin Mascolo, é um jovem nadador que sonha em conquistar uma bolsa de estudos para a universidade.
A trama toma um rumo decisivo após um acidente que impõe uma pausa brusca nas vidas de ambos, levando-os a refletir sobre escolhas, tempo e urgência.
Com cerca de 1 h 48 min de duração, o longa examina como eventos imprevistos podem alterar planos previamente traçados e revelar novas possibilidades de viver o presente. O enredo evidencia a forma como opostos se atraem — o rigor da ciência e a intensidade do esporte — e como o acaso pode transformar trajetórias pessoais.
A produção italiana propõe um olhar sobre a juventude como um espaço de descobertas e mudanças inevitáveis. Para quem busca uma narrativa sobre recomeços e o valor do agora, A Vida É Agora surge como uma opção envolvente no Prime Video.
