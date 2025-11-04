Antes de Dormir no Prime Video expõe a vulnerabilidade da identidade
Disponível na plataforma Prime Video, o filme Antes de Dormir, dirigido por Rowan Joffe e estrelado por Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong, apresenta a história de Christine Lucas (Kidman), que acorda todos os dias sem lembrança dos últimos vinte anos de sua vida, em razão de um acidente cerebral.
Para auxiliá-la, Ben (Firth) assume o papel de marido e cuidador, enquanto o Dr. Nasch (Strong) indica que Christine grave vídeos diários para recuperar fragmentos do passado e questionar o presente.
A trama, baseada no romance homônimo de S. J. Watson, utiliza a perda de memória como motor narrativo para explorar temas como identidade, confiança e traição. Com duração de cerca de 92 minutos, o longa aposta no mistério progressivo e no desconforto existencial para envolver o espectador.
Embora tenha recebido avaliações variadas da crítica, muitos ressaltam a performance expressiva de Nicole Kidman ao personificar o desamparo e a determinação de Christine. Para o público que busca uma narrativa que combina introspecção e adrenalina, Antes de Dormir propõe um olhar intrincado sobre o que significa lembrar — e ser lembrado — de quem se é.
