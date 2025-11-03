Lançamentos de séries e filmes em novembro de 2025 no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os lançamentos de novembro no Prime Video, estão em destaque a segunda temporada de Maxton Hall: O Mundo Entre Nós, Wicked Especial Event e Um Dia Fora do Controle.

Séries:

MasterChef Dessert Masters – Temporada 1 (03 de novembro)

Desprazer em te conhecer (03 de novembro)

Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – Temporada 2 (07 de novembro)

Tatsuki Fujimoto 17-26 – Temporada 1 (08 de novembro)

Bat-Família – Temporada 1 (10 de novembro)

Maldade – Temporada 1 (14 de novembro)

The Mighty Nien – Temporada 1 (19 de novembro)

Filmes:

Drop, Ameaça Anônima (05 de novembro)

Mulher no Jardim (08 de novembro)

Wicked Evento Especial (08 de novembro)

Sacramento (11 de novembro)

Um Dia Fora do Controle (12 de novembro)

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo (14 de novembro)

31 Minutos: Calurosa Navidad (21 de novembro)

Fuga Fatal (26 de novembro)

Família à Prova de Balas (28 de novembro)

Garfield, Fora de Casa (30 de novembro)

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br