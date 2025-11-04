Clássico A Feiticeira voltará à TV em nova versão desenvolvida por produtores de The Boys
O clássico A Feiticeira, estrelado por Elizabeth Montgomery e Dick York, vai retornar em uma nova versão. Segundo o portal Deadline, o remake está em desenvolvimento pelos produtores Judalina Neira (de The Boys) e Doug Robinson, em parceria com a Sony Pictures e a Fox, que será responsável pela exibição na TV.
A nova adaptação promete manter o espírito da série original, acompanhando o cotidiano de Samantha, uma bruxa com dons sobrenaturais, e de Darrin, seu marido humano, que tenta lidar com as peculiaridades da família mágica da esposa.
Diferente do formato clássico, exibido entre 1964 e 1972 com episódios de cerca de 25 minutos, o remake trará capítulos mais longos, com cerca de uma hora de duração. Ainda não há confirmação sobre o elenco nem previsão de estreia.
Considerada um marco da televisão mundial, A Feiticeira teve oito temporadas e 254 episódios, e até hoje é lembrada pelo humor leve e pela química entre seus protagonistas. A série também ganhou uma versão para o cinema em 2005, estrelada por Nicole Kidman e Will Ferrell, que, no entanto, não conquistou o público.