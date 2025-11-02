Retiro em ilha vulcânica transforma dor em descoberta em Em Busca de Mim na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, o filme Em Busca de Mim (2022) acompanha a jornada de Sara, uma mulher recém-divorciada e marcada por conflitos familiares, que decide tirar férias na ilha de Stromboli para escapar da rotina e do passado.
Ao chegar, ela participa de um retiro de autoajuda chamado “From Fear to Love”, confrontando feridas que vinha tentando ignorar. A narrativa se desenvolve em meio a encontros inesperados com outros participantes, que também carregam traumas profundos, abordando temas como abuso, culpa e reconstrução pessoal.
O cenário vulcânico da ilha italiana funciona como metáfora para a ebulição interna da protagonista: a paisagem, ao mesmo tempo bela e imponente, acompanha o movimento de enfrentamento e possível transformação.
Com aproximadamente 1h25 de duração, a produção holandesa, baseada em livro autobiográfico, explora a dificuldade de sustentar relações afetivas após traumas e a jornada individual em busca de reconexão consigo mesma. Em Busca de Mim propõe uma reflexão sobre como eventos do passado moldam o presente e como a necessidade de cura pode impulsionar mudanças, ainda que gradativas e desafiadoras.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br