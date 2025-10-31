Sapateiro herda poder inusitado em Nova York em comédia do Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Trocando os Pés, disponível no Prime Video, acompanha a trajetória de Max Simkin (interpretado por Adam Sandler), um sapateiro de Nova York que trabalha na oficina da família consertando calçados para clientes com histórias únicas de vida. Após receber uma herança inesperada, Max descobre uma máquina antiga que lhe permite, literalmente, calçar os sapatos dos clientes e assumir temporariamente suas identidades, enfrentando oportunidades e riscos inesperados.

Ambientado em um cenário urbano que mistura comédia e elementos fantásticos, o longa explora temas como empatia, desejo de mudança e os desafios de quem sente a própria vida estagnada. A trama apresenta também Steve Buscemi como amigo e barbeiro de Max, oferecendo reflexões sobre a experiência de viver nos sapatos de outra pessoa e aprender com isso.

Com duração aproximada de 1h38, Trocando os Pés propõe uma reflexão sobre identidade e transformação pessoal por meios pouco convencionais. O filme mostra como a compreensão da vida alheia pode alterar a própria trajetória e destaca a importância de novas perspectivas para lidar com os próprios desafios e oportunidades.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br