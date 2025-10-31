Sapateiro herda poder inusitado em Nova York em comédia do Prime Video
O filme Trocando os Pés, disponível no Prime Video, acompanha a trajetória de Max Simkin (interpretado por Adam Sandler), um sapateiro de Nova York que trabalha na oficina da família consertando calçados para clientes com histórias únicas de vida. Após receber uma herança inesperada, Max descobre uma máquina antiga que lhe permite, literalmente, calçar os sapatos dos clientes e assumir temporariamente suas identidades, enfrentando oportunidades e riscos inesperados.
Ambientado em um cenário urbano que mistura comédia e elementos fantásticos, o longa explora temas como empatia, desejo de mudança e os desafios de quem sente a própria vida estagnada. A trama apresenta também Steve Buscemi como amigo e barbeiro de Max, oferecendo reflexões sobre a experiência de viver nos sapatos de outra pessoa e aprender com isso.
Com duração aproximada de 1h38, Trocando os Pés propõe uma reflexão sobre identidade e transformação pessoal por meios pouco convencionais. O filme mostra como a compreensão da vida alheia pode alterar a própria trajetória e destaca a importância de novas perspectivas para lidar com os próprios desafios e oportunidades.
