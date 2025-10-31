Elenco de estrelas conecta histórias de amor em Idas e Vindas do Amor
O filme Idas e Vindas do Amor (2010) apresenta diferentes trajetórias de relacionamentos ambientadas em Los Angeles durante o Dia dos Namorados. Dirigido por Garry Marshall, a produção reúne um elenco repleto de grandes nomes, como Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hathaway e Bradley Cooper, entre outros astros do cinema.
A narrativa entrelaça histórias de primeiros encontros, relações duradouras, reconciliações e paixões inesperadas, mostrando como esses personagens têm suas vidas cruzadas ao longo de um único dia. Cada história reflete as múltiplas faces do amor e da convivência moderna, com suas incertezas, alegrias e frustrações.
Com aproximadamente duas horas de duração e orçamento estimado em 52 milhões de dólares, o longa simboliza uma fase das comédias românticas que apostavam em grandes elencos e tramas interligadas. A ambientação no feriado do Dia dos Namorados serve como pano de fundo para explorar o ritmo acelerado das relações urbanas.
Disponível no Prime Video, “Idas e Vindas do Amor” é uma obra que celebra as complexidades do afeto e da vida em sociedade, mostrando como o amor pode surgir nos momentos mais imprevisíveis.
