A Noite Sempre Chega na Netflix explora desigualdade, desespero e sobrevivência nas grandes cidades

O filme A Noite Sempre Chega, disponível na Netflix, apresenta Vanessa Kirby no papel de Lynette, uma mulher que luta para evitar o despejo e precisa arrecadar uma quantia em dinheiro em poucas horas para salvar a casa onde vive com a família. Dirigido por Benjamin Caron, o longa é baseado no livro homônimo de Willy Vlautin e se passa em Portland, nos Estados Unidos, refletindo sobre a pressão econômica e as dificuldades enfrentadas pela classe trabalhadora.

Determinada a mudar o destino da mãe e do irmão, Lynette atravessa uma noite repleta de riscos, negociando com pessoas perigosas e tomando decisões que colocam sua integridade em jogo.

A narrativa destaca o contraste entre a urgência pessoal da protagonista e o colapso social que a cerca, evidenciando a luta pela dignidade em meio à desigualdade crescente.

Com cerca de 1h48 de duração, “A Noite Sempre Chega” combina ritmo intenso e atmosfera urbana para discutir temas como injustiça social, sobrevivência e a busca por uma chance de recomeço quando o tempo parece se esgotar.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br