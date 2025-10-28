fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/10/2025 às 8:56
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Nesta quarta-feira (29), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Minha Vida em Marte.

Ficha Técnica:

Minha Vida em Marte
Título Original: Minha Vida em Marte
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2017
Diretor: Susana Garcia
Elenco: Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Fiorella Mattheis, Marcos Palmeira;
Classe: Comédia

Sinopse:

Fernanda é casada com Tom e o casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

