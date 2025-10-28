Mistério jurídico com Keanu Reeves e Renée Zellweger disponível na Netflix
O filme Versões de um Crime (2016), disponível na Netflix, é uma produção de drama jurídico dirigida por Courtney Hunt. A trama acompanha o advogado Richard Ramsey (Keanu Reeves), que assume a defesa de Mike Lassiter (Gabriel Basso), um adolescente acusado de assassinar seu pai, Boone Lassiter (Jim Belushi). À medida que o julgamento avança, Ramsey enfrenta o desafio de lidar com o silêncio do réu e com informações conflitantes que surgem durante o processo.
A mãe de Mike, Loretta (Renée Zellweger), também desempenha um papel crucial, já que seu relacionamento com o advogado e seu envolvimento no caso levantam questões éticas e pessoais. A jovem advogada Janelle (Gugu Mbatha-Raw) é contratada por Ramsey para auxiliá-lo na defesa, trazendo uma perspectiva fresca e questionadora ao caso.
Com uma narrativa que se desenrola principalmente no tribunal, o filme explora temas como lealdade, verdade e as complexidades do sistema judicial. A direção de Hunt e o elenco talentoso contribuem para uma experiência cinematográfica envolvente, mantendo o espectador atento às reviravoltas e ao desfecho surpreendente.
