Oppenheimer na Netflix: A Jornada de J. Robert Oppenheimer

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/10/2025 às 16:35
O filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, estreou mundialmente em 2023, conquistando sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. A produção, que apresenta Cillian Murphy no papel principal, retrata a vida do físico J. Robert Oppenheimer e seu papel no desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. A narrativa é estruturada em múltiplos períodos temporais, utilizando imagens em preto e branco e coloridas para distinguir os diferentes momentos da história.

O elenco de apoio inclui nomes como Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon e Florence Pugh, que contribuem para a profundidade emocional da trama. A cinematografia de Hoyte van Hoytema e a edição de Jennifer Lame são destacadas por sua precisão e impacto visual. A trilha sonora, composta por Ludwig Göransson, complementa a atmosfera tensa e introspectiva do filme.

Disponível na Netflix desde julho de 2025, Oppenheimer oferece aos espectadores a oportunidade de explorar uma das figuras mais complexas da história científica e militar do século XX. A obra continua a gerar discussões sobre ética, ciência e as consequências do poder nuclear.

Para quem busca um filme que combine história, ciência e narrativa cinematográfica envolvente, Oppenheimer se mostra uma produção de destaque no catálogo da plataforma.

