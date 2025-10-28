Comédia de ação com elenco de peso disponível na Netflix
O filme Meus Sogros Tão pro Crime estreou na Netflix em julho de 2023, trazendo uma mistura de comédia e ação. Dirigido por Tyler Spindel e produzido por Adam Sandler, o longa apresenta Adam Devine como Owen Browning, um gerente de banco prestes a se casar com Parker (Nina Dobrev). Durante a semana do casamento, o banco é assaltado pelos notórios “Bandidos Fantasmas”, e Owen começa a suspeitar que seus futuros sogros, interpretados por Pierce Brosnan e Ellen Barkin, possam ser os criminosos disfarçados.
O elenco também conta com Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Julie Hagerty. A trama segue uma linha de humor leve e situações inusitadas, típicas das produções da Happy Madison, produtora de Adam Sandler. Apesar de sua proposta descontraída, o filme recebeu críticas mistas, com alguns espectadores destacando o excesso de palavrões e piadas forçadas, enquanto outros consideraram-no uma opção divertida para um entretenimento descompromissado.
Disponível na plataforma de streaming, Meus Sogros Tão pro Crime oferece aos assinantes uma comédia leve com um elenco de peso, ideal para momentos de descontração.
