Comédia de ação com elenco de peso disponível na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Meus Sogros Tão pro Crime estreou na Netflix em julho de 2023, trazendo uma mistura de comédia e ação. Dirigido por Tyler Spindel e produzido por Adam Sandler, o longa apresenta Adam Devine como Owen Browning, um gerente de banco prestes a se casar com Parker (Nina Dobrev). Durante a semana do casamento, o banco é assaltado pelos notórios “Bandidos Fantasmas”, e Owen começa a suspeitar que seus futuros sogros, interpretados por Pierce Brosnan e Ellen Barkin, possam ser os criminosos disfarçados.

O elenco também conta com Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Julie Hagerty. A trama segue uma linha de humor leve e situações inusitadas, típicas das produções da Happy Madison, produtora de Adam Sandler. Apesar de sua proposta descontraída, o filme recebeu críticas mistas, com alguns espectadores destacando o excesso de palavrões e piadas forçadas, enquanto outros consideraram-no uma opção divertida para um entretenimento descompromissado.

Disponível na plataforma de streaming, Meus Sogros Tão pro Crime oferece aos assinantes uma comédia leve com um elenco de peso, ideal para momentos de descontração.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br