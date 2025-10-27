fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/10/2025 às 8:50
Nesta terça-feira (28), às 16h05, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Em Guerra com o Vovô.

Ficha Técnica:

Em Guerra com o Vovô
Título Original: The War With Grandpa
País de Origem: Estadunidense
Ano de Produção: 2020
Diretor: Tim Hill
Elenco: Robert De NiroUma ThurmanRob Riggle Classe: Comédia

Sinopse:

Perturbado por ter de partilhar o quarto que adora com o seu avô, Peter decide declarar guerra, numa tentativa de o recuperar.

