Romance brasileiro entre dois casais conectados por uma mixtape
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, Todas as Canções de Amor (2018) é um filme brasileiro dirigido por Joana Mariani, estrelado por Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso. A história apresenta dois casais em momentos diferentes da vida: Ana e Chico, recém-casados que acabam de se mudar para um novo apartamento em São Paulo, e Clarice e Daniel, que enfrentam uma crise após seis anos de relacionamento.
Durante a mudança, Ana encontra uma fita cassete gravada por Clarice para Daniel duas décadas antes — uma mixtape com “todas as canções de amor” que marcaram o casal. Essa descoberta cria uma ponte entre o passado e o presente, unindo as histórias dos dois relacionamentos através da música e das emoções que ela desperta.
Com trilha sonora assinada por Maria Gadú e participações de Gilberto Gil, o filme tem cerca de 92 minutos de duração e utiliza as canções como elemento central da narrativa. A produção aborda temas como amor, memória, separação e recomeço, explorando o poder da música como elo entre gerações.
Ao interligar diferentes fases da vida amorosa, Todas as Canções de Amor reflete sobre o tempo, a transformação dos sentimentos e a importância das lembranças que resistem.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br