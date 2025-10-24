A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer que mistura comédia, drama e reflexão sobre felicidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou um trailer bem-humorado de A Vida dos Sonhos do Sr. Kim, novo k-drama protagonizado por Ryu Seung-ryong, conhecido por produções como Kingdom e Em Movimento.

A série acompanha Kim Nak-soo, um executivo de sucesso que, no auge da carreira, enfrenta uma crise de sentido e decide transformar sua forma de liderar e de viver, iniciando uma jornada inesperada de autodescoberta e redefinição da felicidade.

Ao lado de um elenco coadjuvante de peso, com nomes como Myung Se-bin (Dra. Cha), Cha Kang-yoon (A Fada e o Pastor), Lee Se-hee (Live On) e Jung Eun-chae (Jeongnyeon: The Star Is Born), o drama mistura humor, sensibilidade e críticas ao estilo de vida corporativo. A produção é dirigida por Jo Hyun-tak (Snowdrop) e escrita por Yoon Hae-seung.

A série estreia em 25 de outubro e seguirá o formato de lançamentos semanais, com episódios disponibilizados aos sábados e domingos. Com temas como propósito, família e liberdade emocional, A Vida dos Sonhos do Sr. Kim promete encantar quem busca histórias leves, reflexivas e cheias de humanidade.