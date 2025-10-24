A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer que mistura comédia, drama e reflexão sobre felicidade
A Netflix divulgou um trailer bem-humorado de A Vida dos Sonhos do Sr. Kim, novo k-drama protagonizado por Ryu Seung-ryong, conhecido por produções como Kingdom e Em Movimento.
A série acompanha Kim Nak-soo, um executivo de sucesso que, no auge da carreira, enfrenta uma crise de sentido e decide transformar sua forma de liderar e de viver, iniciando uma jornada inesperada de autodescoberta e redefinição da felicidade.
Ao lado de um elenco coadjuvante de peso, com nomes como Myung Se-bin (Dra. Cha), Cha Kang-yoon (A Fada e o Pastor), Lee Se-hee (Live On) e Jung Eun-chae (Jeongnyeon: The Star Is Born), o drama mistura humor, sensibilidade e críticas ao estilo de vida corporativo. A produção é dirigida por Jo Hyun-tak (Snowdrop) e escrita por Yoon Hae-seung.
A série estreia em 25 de outubro e seguirá o formato de lançamentos semanais, com episódios disponibilizados aos sábados e domingos. Com temas como propósito, família e liberdade emocional, A Vida dos Sonhos do Sr. Kim promete encantar quem busca histórias leves, reflexivas e cheias de humanidade.