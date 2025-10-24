fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer que mistura comédia, drama e reflexão sobre felicidade

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/10/2025 às 7:11
A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer que mistura comédia, drama e reflexão sobre felicidade
A Vida dos Sonhos do Sr. Kim ganha trailer que mistura comédia, drama e reflexão sobre felicidade - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou um trailer bem-humorado de A Vida dos Sonhos do Sr. Kim, novo k-drama protagonizado por Ryu Seung-ryong, conhecido por produções como Kingdom e Em Movimento.

A série acompanha Kim Nak-soo, um executivo de sucesso que, no auge da carreira, enfrenta uma crise de sentido e decide transformar sua forma de liderar e de viver, iniciando uma jornada inesperada de autodescoberta e redefinição da felicidade.

Ao lado de um elenco coadjuvante de peso, com nomes como Myung Se-bin (Dra. Cha), Cha Kang-yoon (A Fada e o Pastor), Lee Se-hee (Live On) e Jung Eun-chae (Jeongnyeon: The Star Is Born), o drama mistura humor, sensibilidade e críticas ao estilo de vida corporativo. A produção é dirigida por Jo Hyun-tak (Snowdrop) e escrita por Yoon Hae-seung.

A série estreia em 25 de outubro e seguirá o formato de lançamentos semanais, com episódios disponibilizados aos sábados e domingos. Com temas como propósito, família e liberdade emocional, A Vida dos Sonhos do Sr. Kim promete encantar quem busca histórias leves, reflexivas e cheias de humanidade.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

O Homem que Mudou o Jogo na Netflix: como a estatística transformou o beisebol e desafiou o sistema
Netflix

O Homem que Mudou o Jogo na Netflix: como a estatística transformou o beisebol e desafiou o sistema
Romance brasileiro entre dois casais conectados por uma mixtape
Netflix

Romance brasileiro entre dois casais conectados por uma mixtape

Compartilhe

Tags