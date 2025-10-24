Retiro literário no Marrocos reacende romance inesperado na Netflix
Disponível na Netflix, Amores Solitários (2024) acompanha Katherine Loewe, uma escritora de sucesso que enfrenta um bloqueio criativo e decide participar de um retiro literário no Marrocos em busca de inspiração. No local, ela conhece Owen Brophy, um jovem guia turístico que viaja acompanhando a namorada, mas se sente perdido em relação ao próprio futuro.
A convivência entre os dois durante o retiro evolui gradualmente, revelando uma conexão emocional que desafia convenções e desperta sentimentos há muito reprimidos. Dirigido por Susannah Grant, o filme aborda temas como solidão, recomeços e o poder transformador dos encontros inesperados.
Com Laura Dern e Liam Hemsworth nos papéis principais, e Diana Silvers em destaque, a produção apresenta paisagens deslumbrantes e um olhar sensível sobre o equilíbrio entre amor e autoconhecimento. Com cerca de 94 minutos de duração, o longa figura entre os romances contemporâneos mais comentados do streaming.
Ambientado em cenários exóticos e simbólicos, Amores Solitários propõe uma reflexão sobre as diferentes formas de amar e sobre como o processo criativo pode se entrelaçar com a redescoberta pessoal.
