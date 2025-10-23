Tudo o que sabemos sobre The Forgotten Realms, série live-action baseada em Dungeons & Dragons
A Netflix está desenvolvendo The Forgotten Realms, série live-action baseada em Dungeons & Dragons, o famoso jogo de RPG. Segundo o Deadline, o projeto será comandado por Shawn Levy (Stranger Things) e Drew Crevello (WeCrashed), que também assina o roteiro do episódio piloto e assume a função de showrunner.
A produção será ambientada no cenário mais icônico do RPG da Wizards of the Coast, lar de personagens clássicos e de muitas campanhas criadas por fãs. A série faz parte de um plano da Hasbro Entertainment, que desde 2021 buscava expandir a franquia para o streaming.
Inicialmente, o projeto estava em desenvolvimento no Paramount+, que chegou a co-produzir o filme Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes (2023). No entanto, mudanças internas fizeram com que a ideia fosse reformulada por Crevello, levando à parceria com a Netflix.
A escolha do serviço de streaming não surpreende, já que Stranger Things ajudou a popularizar Dungeons & Dragons entre o grande público. Agora, a Netflix aposta em uma abordagem independente do longa de 2023 para levar a magia do RPG de Gary Gygax e Dave Arneson para as telas.
