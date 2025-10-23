Comédia brasileira une humor, vaidade e redenção no além-vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Linda de Morrer (2015) é uma comédia sobrenatural brasileira dirigida por Cris D’Amato. A história gira em torno de Paula, uma cirurgiã plástica de renome que cria uma fórmula capaz de eliminar a celulite e decide testá-la em si mesma. O resultado, porém, é trágico: o experimento causa sua morte, levando-a a retornar como espírito para tentar impedir que seu ambicioso sócio lance o produto no mercado.

Após sua morte, Paula busca a ajuda de Daniel, um psicólogo que herda da avó o dom da mediunidade. Juntos, eles se unem para evitar que o remédio “Milagra” coloque em risco a saúde de milhares de mulheres. O elenco reúne nomes de destaque como Glória Pires, Emilio Dantas e Antônia Fontenelle, que contribuem para o tom leve e cômico da produção.

Com cerca de 100 minutos de duração, o filme equilibra humor e reflexão ao abordar temas como vaidade, ética profissional e responsabilidade científica. A narrativa também ressalta a importância de reconhecer os próprios erros e buscar redenção, mesmo quando a segunda chance vem do além.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br