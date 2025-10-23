Comédia brasileira une humor, vaidade e redenção no além-vida
Disponível na Netflix, Linda de Morrer (2015) é uma comédia sobrenatural brasileira dirigida por Cris D’Amato. A história gira em torno de Paula, uma cirurgiã plástica de renome que cria uma fórmula capaz de eliminar a celulite e decide testá-la em si mesma. O resultado, porém, é trágico: o experimento causa sua morte, levando-a a retornar como espírito para tentar impedir que seu ambicioso sócio lance o produto no mercado.
Após sua morte, Paula busca a ajuda de Daniel, um psicólogo que herda da avó o dom da mediunidade. Juntos, eles se unem para evitar que o remédio “Milagra” coloque em risco a saúde de milhares de mulheres. O elenco reúne nomes de destaque como Glória Pires, Emilio Dantas e Antônia Fontenelle, que contribuem para o tom leve e cômico da produção.
Com cerca de 100 minutos de duração, o filme equilibra humor e reflexão ao abordar temas como vaidade, ética profissional e responsabilidade científica. A narrativa também ressalta a importância de reconhecer os próprios erros e buscar redenção, mesmo quando a segunda chance vem do além.
