Empresário busca irmão desaparecido e enfrenta seitas urbanas em remake no Prime Video
O Mundo dos Esquecidos (Hide and Seek, 2021) é um remake dirigido por Joel David Moore, estrelado por Jonathan Rhys Meyers, Jacinda Barrett e Joe Pantoliano, disponível no Prime Video.
Na trama, Noah Blackwell, um empresário bem-sucedido, descobre que seu irmão Jacob, desaparecido há muito tempo, pode ter retornado à cidade de Nova York. Ele se envolve em uma investigação quando moradores de um prédio abandonado começam a desaparecer, e surgem indícios de que Jacob está ligado aos acontecimentos.
Enquanto busca seu irmão, Noah precisa lidar com traumas antigos e tensões familiares. Ao mesmo tempo, conhece Soo Mi, uma mãe solteira residente do edifício, que enfrenta condições de miséria e negligência. A exploração dos moradores, ataques misteriosos e a presença de invasores contribuem para o clima de tensão e perigo no prédio.
O filme adapta elementos do original sul-coreano de 2013, recriando a atmosfera de suspense urbano com ambientes degradados e personagens fragilizados, mantendo o espectador em constante incerteza sobre aliados e ameaças. Com cerca de 1 hora e 23 minutos de duração, O Mundo dos Esquecidos aborda temas como perda, culpa, identidade e os laços familiares diante do desconhecido.
