Grafiteiro descobre segredo sombrio em mansão britânica no suspense da Netflix

Passei por Aqui (I Came By, 2022) é um suspense psicológico britânico dirigido por Babak Anvari, disponível na Netflix. A trama segue Toby (George MacKay), um jovem grafiteiro que, junto com seu amigo Jay (Percelle Ascott), invade mansões da elite londrina para deixar sua assinatura: “I Came By”. Essa ação visa expor o privilégio e a desconexão das classes altas com a realidade da sociedade.

Durante uma dessas incursões, Toby entra na casa de Sir Hector Blake (Hugh Bonneville), um ex-juiz respeitado, e descobre um segredo perturbador no porão da residência. Esse achado desencadeia uma série de eventos que colocam em risco sua vida e a de sua mãe, Lizzie (Kelly Macdonald), que inicia uma busca desesperada pelo filho desaparecido.

O filme aborda temas como poder, corrupção e a hipocrisia das instituições, apresentando uma crítica social envolvente. A narrativa é marcada por reviravoltas inesperadas e uma atmosfera tensa, mantendo o espectador intrigado até o desfecho. Com duração de 110 minutos, Passei por Aqui oferece uma reflexão sobre as desigualdades sociais e os segredos que podem estar ocultos nas aparências respeitáveis.

