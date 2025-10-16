Adam Sandler estrela drama esportivo sobre superação e amizade no basquete
Arremessando Alto (Hustle, 2022) é um drama esportivo disponível na Netflix, estrelado por Adam Sandler e Juancho Hernangómez. Dirigido por Jeremiah Zagar, o filme acompanha Stanley Sugerman (Sandler), um olheiro de basquete da NBA que, após ser demitido, encontra um novo propósito ao descobrir Bo Cruz (Hernangómez), um talentoso jogador de rua espanhol.
Juntos, eles enfrentam desafios para levar Bo ao draft da NBA, superando obstáculos pessoais e profissionais.
O elenco também conta com Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall, com produção executiva de LeBron James. O filme recebeu críticas positivas, destacando a atuação de Sandler e a narrativa envolvente.
Com uma duração de 118 minutos, Arremessando Alto oferece uma reflexão sobre perseverança, amizade e a busca por oportunidades em meio a adversidades.
