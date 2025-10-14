A Milhões de Quilômetros: A trajetória inspiradora de José Hernández
Clique aqui e escute a matéria
O filme A Milhões de Quilômetros (A Million Miles Away), lançado no Prime Video em 2023, retrata a vida de José Hernández, imigrante mexicano filho de agricultores que se tornou engenheiro e astronauta da NASA. A narrativa acompanha seus primeiros anos trabalhando nos campos, as dificuldades na educação, as várias recusas ao longo de sua jornada e o apoio da família na busca de um sonho até então tido como inalcançável.
Dirigido por Alejandra Márquez Abella, o longa apresenta cenas que mostram tanto o cotidiano de migração e trabalho quanto momentos relacionados aos treinamentos exigidos pelo Centro Espacial Lyndon B. Johnson. A atuação de Michael Peña, no papel de José, foi destacada por críticos por sua capacidade de transmitir determinação e humanidade, especialmente nos momentos de dúvida ou frustração.
O filme recebeu avaliações majoritariamente positivas em sites especializados, com quase 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já o público manifestou opiniões mais divididas quanto ao ritmo da história: alguns elogiam sua força emocional, enquanto outros apontam que certas partes poderiam ter sido mais enxutas.
Em síntese, A Milhões de Quilômetros é uma produção biográfica que explora coragem, sacrifício e persistência, apresentando uma visão honesta dos desafios enfrentados por alguém que parte de origens humildes para alcançar os céus — figurativa e literalmente.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br