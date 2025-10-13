Suspense norueguês mistura mitologia e mistério na Netflix
Lançado em 2022, O Lobo Viking (Vikingulven) é uma produção norueguesa dirigida por Stig Svendsen, que combina elementos de suspense e horror com referências à mitologia nórdica. A trama acompanha Thale (Elli Rhiannon Müller Osborne), uma adolescente de 17 anos que se muda com sua mãe, Liv (Liv Mjönes), para uma pequena cidade norueguesa.
Após testemunhar um assassinato brutal durante uma festa, Thale começa a ter visões perturbadoras e desejos incomuns, levando-a a questionar sua própria identidade e o que realmente aconteceu naquela noite.
O filme explora temas como o luto, a identidade e o sobrenatural, à medida que Thale enfrenta transformações físicas e psicológicas. A narrativa mistura elementos de mistério com toques de horror, criando uma atmosfera tensa e envolvente. Apesar de suas ambições, a produção recebeu críticas mistas, com alguns espectadores destacando a originalidade da trama, enquanto outros apontaram falhas na execução e na profundidade dos personagens.
Com uma duração de 97 minutos, O Lobo Viking está disponível na Netflix, oferecendo aos assinantes uma opção de entretenimento que mescla mitologia, suspense e elementos sobrenaturais.
