Suspense norueguês mistura mitologia e mistério na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lançado em 2022, O Lobo Viking (Vikingulven) é uma produção norueguesa dirigida por Stig Svendsen, que combina elementos de suspense e horror com referências à mitologia nórdica. A trama acompanha Thale (Elli Rhiannon Müller Osborne), uma adolescente de 17 anos que se muda com sua mãe, Liv (Liv Mjönes), para uma pequena cidade norueguesa.

Após testemunhar um assassinato brutal durante uma festa, Thale começa a ter visões perturbadoras e desejos incomuns, levando-a a questionar sua própria identidade e o que realmente aconteceu naquela noite.

O filme explora temas como o luto, a identidade e o sobrenatural, à medida que Thale enfrenta transformações físicas e psicológicas. A narrativa mistura elementos de mistério com toques de horror, criando uma atmosfera tensa e envolvente. Apesar de suas ambições, a produção recebeu críticas mistas, com alguns espectadores destacando a originalidade da trama, enquanto outros apontaram falhas na execução e na profundidade dos personagens.

Com uma duração de 97 minutos, O Lobo Viking está disponível na Netflix, oferecendo aos assinantes uma opção de entretenimento que mescla mitologia, suspense e elementos sobrenaturais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br