Clássico com Matt Damon e Robin Williams volta à Netflix e conquista novo público
O filme Gênio Indomável (1997), dirigido por Gus Van Sant, está novamente disponível no catálogo da Netflix Brasil desde setembro de 2025. A trama acompanha Will Hunting, um jovem zelador universitário que possui uma inteligência extraordinária para a matemática. Seu talento é descoberto por acaso, levando-o a uma jornada de autoconhecimento ao lado de professores e terapeutas que tentam ajudá-lo a enfrentar os traumas de sua infância.
Com 126 minutos de duração, o longa aborda temas como amizade, autoestima e responsabilidade afetiva, explorando o contraste entre o brilhantismo intelectual e os bloqueios emocionais do protagonista. A atuação de Robin Williams, no papel do terapeuta Sean Maguire, oferece um dos pontos mais marcantes do filme, especialmente nas intensas sessões de terapia que revelam fragilidades e aprendizados mútuos.
Escrito por Matt Damon e Ben Affleck, Gênio Indomável recebeu amplo reconhecimento internacional, sendo indicado a nove prêmios Oscar e conquistando duas estatuetas, incluindo a de Melhor Roteiro Original. O equilíbrio entre diálogos profundos, ambientação realista e carga emocional consolidou a produção como uma das mais elogiadas da década de 1990.
Mais do que uma narrativa sobre talento, o filme investiga como o passado e as relações humanas moldam as escolhas individuais. Ao retornar à Netflix, Gênio Indomável reafirma seu valor atemporal e segue provocando reflexões sobre amadurecimento, vulnerabilidade e o poder da empatia.
