Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (11), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme A Justiceira.
Ficha Técnica:
A Justiceira
Título Original: Peppermint
Elenco: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Jeff Hephner e Annie Ilonzeh.
Gênero: Suspense
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
Quando o marido e a filha são mortos a tiros diante de um parque de diversões, Riley (Jennifer Garner) acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No quinto aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse.
