Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/10/2025 às 8:35
Nesta terça-feira (14), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme O Ódio Que Você Semeia.

Ficha Técnica:

O Ódio Que Você Semeia
Título Original: The Hate U Give
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: George Tillman Jr.
Elenco: Amandla Stenberg, Russell Hornsby, Regina Hall, Common, Anthony Mackie, Sabrina Carpenter, KJ Apa
Classe: Drama

Sinopse:

Starr é uma adolescente negra e única testemunha do assassinato do amigo de infância, morto por policiais brancos. Diante do caso, ela precisa se posicionar.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

