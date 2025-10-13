Estudantes gênios do desafiam Las Vegas em filme na Netflix
O filme Quebrando a Banca (21), lançado em 2008 e dirigido por Robert Luketic, conta a história de Ben Campbell, um estudante brilhante do MIT que busca recursos para pagar seus estudos. Ele é recrutado por um grupo de colegas liderados pelo professor Micky Rosa (Kevin Spacey), que o ensina a contar cartas em jogos de blackjack. Juntos, eles viajam para Las Vegas e usam identidades falsas para vencer os cassinos.
Com o aumento dos lucros, Ben passa a enfrentar dilemas éticos e pessoais, conflitos com os companheiros e o risco de ser descoberto por Cole Williams (Laurence Fishburne), o chefe de segurança dos cassinos. A trama aborda as consequências morais e psicológicas de manipular as probabilidades e desafiar o sistema.
Baseado em fatos reais e inspirado no livro Bringing Down the House, de Ben Mezrich, o longa combina estratégia, ambição e risco em torno do poder da inteligência aplicada ao jogo.
O enredo se desenrola entre ganhos e traições, levando Ben a confrontar as próprias escolhas e a buscar um novo rumo após as perdas e revelações vividas em Las Vegas.
