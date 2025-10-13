Drama sul-africano da Netflix expõe rede de tráfico infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Eu Sou Todas as Meninas (I Am All Girls), lançado em 2021 e dirigido por Donovan Marsh, apresenta uma trama ambientada na África do Sul que une investigação policial e denúncia social. A história acompanha Jodie Snyman (Erica Wessels), uma investigadora de crimes especiais que se alia a Thamsanqa (Masasa Mbangeni), uma assassina com motivações próprias, para desarticular um poderoso grupo de tráfico sexual infantil.

Os crimes investigados em Joanesburgo reacendem casos antigos de desaparecimento de crianças, revelando camadas de corrupção, segredos e impunidade. Com aproximadamente 107 minutos de duração, o filme conta também com Hlubi Mboya e Deon Lotz no elenco, sob roteiro de Wayne Fitzjohn e Marcell Greeff.

Inspirado em fatos reais, o longa remete a crimes atribuídos ao serial killer sul-africano Gert van Rooyen, ativo nas décadas de 1980 e 1990. A produção utiliza esse contexto histórico para dar visibilidade a um tema ainda presente em diversos países.

Eu Sou Todas as Meninas convida o público a refletir sobre o papel das instituições, a busca por justiça e o impacto das feridas sociais deixadas por crimes contra crianças e adolescentes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br