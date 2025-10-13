fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/10/2025 às 13:29
Neste domingo (12), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme A Vilã.

Ficha Técnica:

A Vilã
Título Original: The Villainess
País de Origem: Sul-coreana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Byung-Gil Jung
Elenco: Eun-Ji Jo;Ha-Kyun Shin;Kim Ok-Bin;Kim Seo-Hyeong;Ye-Ji Min
Classe: Policial, Ação

Sinopse:

Após a morte do mentor, assassina passa a trabalhar como agente do governo com a promessa de ficar livre após 10 anos. Mas ela descobre segredos do passado.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

