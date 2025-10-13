Amor, perda e esperança em suspense sobrenatural na Netflix
Lançado em 2022 e dirigido por Arie Posin, Ainda Estou Aqui (The In Between) traz Joey King como Tessa, jovem que sobrevive a um acidente automobilístico que tira a vida do namorado Skylar, interpretado por Kyle Allen. A trama acompanha a trajetória de dor e recuperação de Tessa, enquanto ela começa a identificar sinais que a fazem acreditar que Skylar está tentando se comunicar com ela pelo além.
O roteiro mescla romance, elementos sobrenaturais e temas de luto, explorando não apenas a ausência física de Skylar, mas também o efeito emocional sobre Tessa. A narrativa investe em momentos sensíveis, utilizando a crença de que um vínculo transcendental pode sobreviver à morte para questionar o que significa seguir em frente.
As atuações de Joey King e Kyle Allen foram destacadas pela intensidade emocional e pela capacidade de tornar verossímil o conflito interior da protagonista. Apesar disso, parte da crítica apontou certa previsibilidade e passagens que seguem convenções do gênero.
O filme oferece uma experiência envolvente para quem se interessa por histórias sobre amor, perda e a possibilidade de conexões que ultrapassam os limites da vida e da morte.
