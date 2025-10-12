fechar
5 k-dramas imperdíveis para maratonar no streaming em outubro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/10/2025 às 19:43
Outubro chegou com uma leva de novas produções coreanas que prometem conquistar o público. Com histórias que vão do romance à fantasia, os lançamentos reúnem nomes de peso como Suzy, Kim Woo-bin e Lee Junho, além de apostas emocionantes que estreiam em diferentes plataformas.

Confira cinco k-dramas que merecem entrar na sua lista de maratona neste mês:

1. Typhoon Family (Netflix)

Ambientado durante a crise financeira que abalou a Coreia do Sul em 1997, o drama segue Kang Tae-poong (Lee Junho), um herdeiro determinado a salvar a empresa falida de seu pai. Entre dilemas familiares e desafios econômicos, a trama combina drama e superação. Os episódios são lançados aos sábados e domingos, a partir de 11 de outubro.

2. Gênio dos Desejos (Netflix)

A aguardada reunião de Suzy e Kim Woo-bin dá vida a uma história envolvente sobre liberdade e destino. O enredo acompanha Ka-young, uma jovem presa à rotina, que tem a vida virada de cabeça para baixo ao libertar Iblis, um gênio que lhe deve três desejos. Com 12 episódios já disponíveis, a série mistura fantasia e romance com a assinatura da roteirista de Goblin, garantindo momentos de emoção e humor.

3. Românticos Anônimos (Netflix)

Com Han Hyo-joo e Shun Oguri no elenco, esta comédia romântica traz dois chocólatras com traumas opostos: ele não suporta o toque humano, e ela evita o contato visual. Unidos pelo amor ao chocolate, os dois descobrem uma conexão inesperada. A série estreia em 16 de outubro, com 8 episódios.

4. Moon River (Rakuten Viki)

Moon River entrega um romance de época com toque sobrenatural. Kang Tae-oh interpreta um príncipe que troca de corpo com uma comerciante vivida por Kim Se-jeong, criando situações divertidas e emocionantes. A estreia acontece em 31 de outubro, com novos capítulos às sextas e sábados.

5. Spirit Fingers (Rakuten Viki)

Baseado em um popular webtoon, Spirit Fingers acompanha Woo-yeon (Park Ji-hu), uma garota tímida que encontra no clube de desenho um espaço para se expressar. Lá, conhece Gi-jung (Jo Joo-young), um aspirante a modelo que desafia sua zona de conforto. Os episódios começam a sair em 29 de outubro, sempre às quartas-feiras.

