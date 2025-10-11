Filme turco da Netflix estreia com trama de culpa, redenção e vínculos familiares profundos
Clique aqui e escute a matéria
Um Homem Abandonado (título original Metruk Adam) estreou na Netflix em agosto de 2025, com distribuição global em mais de 190 países. Dirigido por Ça?r? Vila Lostuval? e escrito por Deniz Madano?lu e Murat Uyurkulak, o longa turco tem 1h31min de duração e classificação indicativa para maiores de 14 anos.
A história acompanha Baran, interpretado por Mert Ramazan Demir, um homem que passou quase quinze anos preso após assumir a culpa por um acidente cometido por seu irmão mais novo. Ao deixar a prisão, ele precisa lidar com o medo do reencontro familiar e o desafio de reconstruir sua vida em meio à desconfiança e às marcas do passado.
Entre os personagens que orbitam sua trajetória está Lidya, sua sobrinha, que representa um elo emocional e a possibilidade de recomeço. A relação entre os dois se torna o ponto de virada em uma narrativa que explora o impacto das escolhas, a força dos vínculos e o peso da redenção.
O elenco ainda conta com Ada Erma, Rahimcan Kapkap e Ercan Kesal. Gravado em locações na Turquia, o filme destaca temas como culpa, abandono, reintegração social e o poder transformador das relações humanas diante da solidão e do arrependimento.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br