Perseguição frenética dominam o enredo do longa com Joseph Gordon-Levitt
Perigo por Encomenda (2012), dirigido por David Koepp, mistura ação e tensão ao acompanhar Wilee, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, um mensageiro de bicicleta que vive uma rotina acelerada pelas ruas de Nova York. Sua rotina muda completamente quando ele aceita uma entrega aparentemente comum, mas que o coloca no caminho de um policial corrupto, vivido por Michael Shannon, determinado a recuperar o pacote a qualquer custo.
Com 91 minutos de duração, o filme transforma o cotidiano urbano em um cenário de risco constante. A bicicleta “fixie”, sem freios, escolhida por Wilee, aumenta o desafio e coloca o personagem em perseguições intensas pelo trânsito caótico da cidade. Cada curva, obstáculo e decisão errada pode ser fatal, o que cria uma atmosfera de urgência e perigo iminente.
O roteiro destaca o contraste entre o trabalho comum de um entregador e a situação extraordinária em que ele se encontra. Além da velocidade das cenas, o longa mostra como uma simples escolha profissional pode desencadear uma sequência de eventos imprevisíveis e perigosos.
Com ritmo acelerado e fotografia dinâmica, Perigo por Encomenda utiliza a cidade de Nova York como um personagem essencial, refletindo o caos e a energia de uma história movida por adrenalina e sobrevivência.
