HBO revela trailer oficial de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento da série
Durante a New York Comic Con, fãs de Game of Thrones tiveram o primeiro vislumbre de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada séculos antes dos eventos da franquia original. A série estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max, trazendo as aventuras do cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell).
Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker (The Nevers, Better Things), e com Ryan Condal (A Casa do Dragão) como produtor, a trama acompanha a dupla em uma competição cheia de desafios, na qual encontram membros da dinastia Targaryen — como os príncipes Aerion, Baelor e Maekar — além de personagens como Sor Lyonel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, e o titereiro Tanselle.
Segundo o roteirista Mattson Tomlin, o objetivo é respeitar os textos de George R. R. Martin e criar uma narrativa dramática, mostrando a evolução dos personagens ao longo da história. O elenco ainda conta com Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).
Enquanto a estreia se aproxima, os fãs podem revisitar Game of Thrones e A Casa do Dragão no catálogo da HBO Max para se preparar para as novas aventuras do universo de Westeros.