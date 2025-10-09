fechar
HBO revela trailer oficial de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento da série

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/10/2025 às 19:54
Durante a New York Comic Con, fãs de Game of Thrones tiveram o primeiro vislumbre de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada séculos antes dos eventos da franquia original. A série estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max, trazendo as aventuras do cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell).

Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker (The Nevers, Better Things), e com Ryan Condal (A Casa do Dragão) como produtor, a trama acompanha a dupla em uma competição cheia de desafios, na qual encontram membros da dinastia Targaryen — como os príncipes Aerion, Baelor e Maekar — além de personagens como Sor Lyonel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, e o titereiro Tanselle.

Segundo o roteirista Mattson Tomlin, o objetivo é respeitar os textos de George R. R. Martin e criar uma narrativa dramática, mostrando a evolução dos personagens ao longo da história. O elenco ainda conta com Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Enquanto a estreia se aproxima, os fãs podem revisitar Game of Thrones e A Casa do Dragão no catálogo da HBO Max para se preparar para as novas aventuras do universo de Westeros.

