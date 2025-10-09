HBO revela trailer oficial de O Cavaleiro dos Sete Reinos e anuncia data de lançamento da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Durante a New York Comic Con, fãs de Game of Thrones tiveram o primeiro vislumbre de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada séculos antes dos eventos da franquia original. A série estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max, trazendo as aventuras do cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell).

Escrita e produzida por George R. R. Martin e Ira Parker (The Nevers, Better Things), e com Ryan Condal (A Casa do Dragão) como produtor, a trama acompanha a dupla em uma competição cheia de desafios, na qual encontram membros da dinastia Targaryen — como os príncipes Aerion, Baelor e Maekar — além de personagens como Sor Lyonel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, e o titereiro Tanselle.

Segundo o roteirista Mattson Tomlin, o objetivo é respeitar os textos de George R. R. Martin e criar uma narrativa dramática, mostrando a evolução dos personagens ao longo da história. O elenco ainda conta com Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Enquanto a estreia se aproxima, os fãs podem revisitar Game of Thrones e A Casa do Dragão no catálogo da HBO Max para se preparar para as novas aventuras do universo de Westeros.