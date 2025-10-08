Sucesso nos anos 1960, Zodja Pereira revive Emília em programa infantil no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A primeira Emília do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, Zodja Pereira, que marcou uma geração nos anos 1960, na Band, vai reviver o personagem icônico no programa infantil O Pica-Pau Amarelo, que se encontra em sua quarta temporada no SBT.

“É como se o tempo tivesse parado. A Emilia vive dentro de mim até hoje”, disse a atriz em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo. Ela teve a oportunidade de encontrar a atriz Débora Gomez, a atual Emília no seriado. Ou seja, um encontro de gerações.

A produção do programa teve o cuidado de recriar a estética da primeira Emília, como o vestido original que a atriz utilizou lá nos anos 1960, como a icônica perua de lã marrom e as meias também da época.

Para quem deseja relembrar ou conhecer a atriz, vai ter que esperar um pouco. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a participação de Zodja Pereira só deve ir ao ar em 2026.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br