Sucesso nos anos 1960, Zodja Pereira revive Emília em programa infantil no SBT
A primeira Emília do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, Zodja Pereira, que marcou uma geração nos anos 1960, na Band, vai reviver o personagem icônico no programa infantil O Pica-Pau Amarelo, que se encontra em sua quarta temporada no SBT.
“É como se o tempo tivesse parado. A Emilia vive dentro de mim até hoje”, disse a atriz em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo. Ela teve a oportunidade de encontrar a atriz Débora Gomez, a atual Emília no seriado. Ou seja, um encontro de gerações.
A produção do programa teve o cuidado de recriar a estética da primeira Emília, como o vestido original que a atriz utilizou lá nos anos 1960, como a icônica perua de lã marrom e as meias também da época.
Para quem deseja relembrar ou conhecer a atriz, vai ter que esperar um pouco. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a participação de Zodja Pereira só deve ir ao ar em 2026.
